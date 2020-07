„TAZ“-Autorin fordert Abschaffung der Polizei und wird nun durch diese geschützt

Eine Autorin der linken Zeitschrift „taz“ verfasste eine Kolumne unter dem Motto „All cops are berufsunfähig“ und griff die Polizei dort massiv verbal an. Nun wird sie offenbar bedroht. Justiziariat und Redaktionsleitung haben sogar Kontakt zur Berliner Polizei aufgenommen.

Polizei auf die Mülldeponie

Hengameh Yaghoobifarah hatte einen üblen Artikel verfasst, welcher Polizisten pauschal verunglimpfte. In der Kolumne war die Frage gestellt worden, wo Polizisten arbeiten könnten, wenn ihre Arbeit abgeschafft würde. Als Ort wurde „die Mülldeponie“ präferiert. Dieser Vergleich von Polizisten mit Abfall sorgte bundesweit für viel Empörung und kontroversen Gesprächsstoff.

Der deutsche Bundesinnenminister Seehofer sagte vor einigen Tage dazu: „Ich habe in meinem ganzen politischen Leben keinen Artikel gelesen mit einer so menschenverachtenden Sprache gegenüber Polizisten.“. Auch teilte er mit, dass er die Ansicht vertritt, dass Straftatbestände durch diesen Artikel erfüllt seien. Ermittlungsbehörden prüfen die Vorwürfe, da alleine bei der Staatsanwaltschaft Berlin zahlreiche Anzeigen zu der Kolumne eingegangen waren. Auch der Deutsche Presserat leitete Verfahren wegen des Textes ein.

Polizei nun Freund und Helfer

Laut neusten Berichten wurde die eben noch geschmähte Berliner Polizei um ein Beratungs- und Sicherheitsgespräch gebeten. Nach dem Veröffentlichen der Hetzschrift seinen in der Redaktion zahlreiche Telefonate und E-Mails eingegangen, von denen einige als direkte Gefährdung für das körperliche Wohl der Journalistin eingestuft werden könnten und den Vertreter der Presse nun offenbar Sorgen bereiten. Die verhasste Polizei ist für die Autorin und deren linken Dunstkreis nun doch nicht mehr so ein Feindbild, wie sie es gerne glauben machen, was jedoch nichts neues ist. In zahlreichen Fällen – wie erst am vergangenen Wochenende in Berlin – ruft die radikale Linke, die sich eben noch in Hassorgien auf die Polizei erging, nach genau jener Polizei, wenn es doch einmal brenzlig werden sollte.