Tischtennisturnier im P 130 in Plauen

DER III. WEG ist nicht nur eine einfache Partei von Nationalisten. Wir verstehen uns viel mehr als völkische Weltanschauungspartei, mit einem gesamtheitlichen Anspruch. Aus diesem Grund begrenzen wir uns nicht nur auf parteipolitische Tätigkeiten, sondern sehen uns als nationalrevolutionäre Bewegung, die eine Erneuerung Deutschlands auf allen Ebenen erwirken will.

Unser Drei-Säulen-Konzept umfasst neben dem politischen Kampf, den wir mit Aufklärungskampagnen und wahlpolitischer Arbeit bestreiten, auch den kulturellen Kampf und den Kampf um die Gemeinschaft. Was wir im Großen umsetzen wollen, versuchen wir bereits im Kleinen zu leben. Wir sprechen nicht nur von Gemeinschaft, sondern leben diese aktiv.

Jeden Freitag finden in unserem Zentrum P 130 (Pausaer Str. 130 in Plauen) verschiedene Angebote statt. Neben der Kleiderkammer und Bürgersprechstunde, kommen Frauen, Muttis und Omis zum Frauenfrühstück zusammen. Wöchentliche Schülerhilfen und Gitarrenunterricht fördern von Klein an und am Nachmittag trifft sich Woche für Woche unsere Arbeitsgruppe (AG) Jugend. Ob Angelkurse, Basketball oder Wandern. Ein vielfältiges Programm erwartet jeden Freitag junge Interessierte.

Auch Tischtennis wird immer wieder gerne gespielt und so wurde entschieden, ein Turnier auszurichten. Bis auf den letzten Platz war die Spielerliste gefüllt und so traten in den Partien alle Altersgruppen gegeneinander an. Der jüngste Spieler war an diesem Tag 13 Jahre und die älteste Wettkämpferin 69. Spannende Spiele wurden an diesem Nachmittag abgeliefert und zogen jeden Zuschauer mit in den Bann. Über Vorrunde, Viertel- und Halbfinale, stand nach knapp fünf Stunden das Finalspiel fest, welches souverän von einem jungen Aktivisten gewonnen wurde. Der erste Platz ging somit nach Brandenburg, Platz zwei und drei blieben im heimischen Vogtland.

Ein toller Tag in der Gemeinschaft liegt hinter uns und schnell war man sich einig, dass es weitere Turnier geben wird. Wer beim nächsten Spiel dabei sein möchte, oder andere Angebote gerne nutzen will, kann sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen.

DER III. WEG

Pausaer Str. 130

08525 Plauen

Mobil: 0159-02711721

E-Post: [email protected]