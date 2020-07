Unruhen wegen erneuter Ausgangssperre in Serbien (+Videos)

Nachdem Serbiens Präsident Aleksandar Vucic aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen fürs kommende Wochenende eine Ausgangssperren angekündigt hatte und Versammlungen mit mehr als 5 Personen verbieten will, kam es in der zweiten Nacht in Folge zu Demonstrationen gegen die Regierung. In Belgrad versuchten Demonstranten, der Präsident spricht von Faschisten, das Parlament zu stürmen und griffen Sicherheitskräfte mit Steinen und Leuchtraketen an. Diese reagierten mit Tränengaseinsatz und Knüppelorgien. Laut der Nachrichtenagentur Reuters wurden in der Nacht von Deinstag auf Mittwoch insgesamt 43 Polizisten und 17 Demonstranten verletzt, insgesamt habe es 23 Festnahmen gegeben. Zwischenzeitlich hat die Regierung die angedachte Ausgangssperre zurückgenommen.