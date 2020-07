Weitere Verteilaktion in Berlin-Treptow

In den Ortsteilen Baumschulenweg und Johannisthal des Berliner Bezirks Treptow-Köpenick ging die Aufklärungarbeit bei unseren Landsleuten durch unsere nationalrevolutionäre Partei “Der III. Weg” weiter.

Während es in Johannisthal noch ruhig zugeht, spürt man in Baumschulenweg, in unmittelbarer Nähe zum Nachbarbezirk Neukölln, leider schon die Auswirkung gescheiterter Multikultiexperimente und zügelloser Überfremdung.

Deshalb waren die Themen der verteilten Flugblätter auch “Asylflut und Mietenwahnsinn stoppen!”. Mag man in vielen Ecken Berlins heute nur schwer heimatliche Gefühle entwickeln können, wir arbeiten auch hier weiter an der nationalen Revolution und der Gesundung unseres Volkes.