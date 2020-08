In der Nähe von Kyiv fand ein Treffen ukrainischer Nationalisten statt, das eine neue Organisation präsentiert hat: CENTURIA.

Alles oder Untergang

“Alles, oder nichts, Glaube oder Untergang” – das Motto der Organisation bezieht sich auf die Geschichte Roms und die Grundlage der europäischen Zivilisation. Sie steht gegen Chaos, für Zusammenhalt, gegen Trennung und für patriarchale Werte der Bruderschaft gegen die Verweichlichung und Zügellosigkeit der Mengen.

Eine neue Organisation mit ewigen Werten – vielleicht genau das, was in der politischen (und vor allem meta-politischen) Arena Osteuropas fehlte, wo die Herzen von widerständigen Menschen schlagen.

Eine neue Kraft im Osten

Vertreter des National Corps sagten, dass diese Organisation sich in den Reihen ihrer Bewegung entwickelt habe, da die Einflussnahme durch antiukrainische Kräfte sehr stark zugenommen habe und dass korrupte Kräfte den Wunsch nach einem Verbot ihrer revolutionären Bewegung immer lauter äußern.

Gleichzeitig wurde die Idee des allgemeinen Rechts und die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Straßen, die von der Nationalen Miliz (ND), dem Prototyp der ukrainischen Territorialverteidigung, gesichert wurde, auf ein völlig neues Niveau gebracht und mit römischen Tugenden und Ästhetik kombiniert. Und so lautet das Motto: “Von der Verteidigung der ukrainischen Staatlichkeit bis zur Verteidigung der europäischen Tradition und Kultur! “.

Wir verfolgen die Entwicklungen und sind gespannt auf die weiteren Ereignisse. Der Anfang ist gemacht.