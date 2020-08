“Das System ist gefährlicher als Corona!” – Flugblattverteilung im Börde Kreis

Seit Wochen beherrscht die Corona-Pandemie das Leben der Deutschen. So auch im Börde Kreis. Nationalrevolutionäre Kräfte betrieben nun eine Aufklärungskampagne dazu.

Das System ist menschenverachtend!

Die etablierten Parteien und das wirtschaftliche System der Großkonzerne nutzen die Pandemie schamlos aus. Es werden billige Versprechungen gegeben, die von sicheren Arbeitsplätzen und stabilen Lebenskosten handeln und gleichzeitig ist die Realität eine andere. Es wird an einer Kürzung des menschenverachtenden Mindestlohns gearbeitet, unzählige Betriebe mussten schon Insolvenz anmelden und selbst die Preise von Grundnahrungsmitteln sind bereits rapide angestiegen.

Das System ist schuld!

Schuld daran ist der internationale Raubtierkapitalismus und deshalb haben Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” im Börde Kreis in dieser und in der letzten Woche die Briefkästen in Haldensleben, Oschersleben, Seehausen, Hornhausen und Wanzleben mit unserer Botschaft bestückt: Das System ist gefährlicher als Corona!