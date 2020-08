Gedenktag: Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Der am 27. August 1770 geborene Hegel wurde nach wechselvollem Gelehrtenschicksal der Nachfolger Fichtes an der Berliner Universität. Im Gegensatz zu romantischen Gefühlen verkündet Hegel die Wirklichkeit des Staates. Insbesondere machte er die Staatswirklichkeit Preußens zum Ausgangspunkt seiner Lehre. In einer Zeit, in der man Preußen mit Unverständnis und nicht selten mit Abneigung gegenüberstand, trat Hegel, der Schwabe, auf und verkündete, daß in diesem preußischen Staat höchste Wirklichkeit stecke, daß dieser Staat das Recht zu fordern habe. Nicht die Entwicklung des eigenen Lebens sei das Ziel menschlicher Tätigkeit, sondern das Ziel der Gemeinschaft, die allein Trägerin des Lebens sei. Solche Erkenntnis verkündete Hegel und in solcher Lehre wirkte er bestimmend auf das europäische Geistesleben.

„Wer etwas Großes will, muß sich zu beschränken wissen. Wer dagegen alles will, der will in der Tat nichts und bringt es zu nichts.“

Georg Wilhelm Friedrich Hegel