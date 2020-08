Homopropaganda: Kasseler Biologieprofessor verurteilt

Aufgrund einiger Aussagen des Kasseler Biologieprofessor Ulrich Kutschera gegenüber dem Internetportal “kath.net” aus dem Jahr 2017 zum Thema “Ehe für Alle” verurteilte das Amtsgericht Kassel Kutschera wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro. Die Äußerungen des 65-jährige Biologieprofessors, daß Homosexuellen eine Neigung zu sexuellem Kindesmissbrauch haben und gleichgeschlechtliche Paare “sterile, asexuelle Erotik-Duos ohne Reproduktions-Potenzial“ seien, erfülle nach Ansicht der Richter Henning Leyhe den Tatbestand der Beleidigung, aber nicht den von der Staatsanwaltschaft geforderten Tatbestand der Volksverhetzung. Der Richter begründete das Urteil damit, daß Kutschera Werturteile, mit Begriffen wie Homosexuelle hätten eine “Falschpolung” und bei Adoptionen sei ein “erhöhter Kindesmissbrauch” wahrscheinlich, gefällt habe. Und wenn man diese Behauptungen mit Fakten zu untermauern versuchen möchte, dann sei die Auswahl der Fakten bereits eine Wertung, so der Richter weiter.

Wie also auch im Bereich des Revisionismus wird auch in diesem Spektrum seitens des Gerichts und nicht von der Wissenschaft festgelegt, was Fakten sind und was nicht. Meinungsfreiheit nach BRD-Logik halt.