Messermord durch Kulturbereicherer in Plattling

Am vergangenen Donnerstag, den 06.08.2020, kam es zu einer abscheulichen Bluttat in der niederbayerischen Stadt Plattling. Am Abend erstach ein 28 jähriger Afghane seine 20 jährige Lebensgefährtin bestialisch mit mehreren Messerstichen in den Oberkörperbereich vor den Augen ihres gemeinsamen Kindes. Laut Zeugenaussagen wollte die junge Frau ihren Lebensgefährten, der in einer Dönerbude vor dem Edeka arbeitet, besuchen. Da kam es wohl zu einen Beziehungsstreit zwischen der Frau und dem alkoholisierten Fremdländer. Dieser zückte das Messer und erstach die hilflose Frau.

Das gemeinsame Kind, das 2019 geboren wurde, musste den Mord an seiner Mutter mit ansehen und wurde darauf in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Der Messermann, der wohl aus der Partyszene stammt, wurde vor Ort noch von der Polizei festgenommen.

Wir, die Partei „Der III. Weg“, fordern seit eh und je zum Schutze unserer Volksgenossen die sofortige Abschiebung von kriminellen Ausländern.