Anschlag auf Parteibüro in Siegen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden auf die Scheiben unseres Bürger- und Parteibüro in Siegen mehrere Steinbrocken geworfen. Größerer Schaden ist nicht entstanden. Das auch im beschaulichen Siegen eine gewaltbereite linksextreme Szene existiert ist nicht erst seit der Großrazzia gegen die linksextreme Terrorgruppe “Roter Aufbau Hamburg“ bekannt. Hier fanden auch in Siegen am 31. August 2020 entsprechende Durchsuchungen durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei statt. Ermittelt wird wegen des “Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung“ (siehe auch: wegen dem “Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung“ Razzia gegen Linksextremisten in Siegen und Hamburg!).

Auffällig ist ebenfalls, dass in der Nacht vor dem Anschlag eine Versammlung es Bürger-Forum Hammerhütte stattfand. Hier waren als Anwohner selbstverständlich auch Vertreter unserer Partei “Der III. Weg“ vor Ort. Gut möglich, dass ein anwesender Gutmensch den angestrebten politischen Diskurs unserer Mitglieder nicht verkraftet hat und wutentbrannt vor unserem Büro im Schutz der Dunkelheit mehr als primitiv wurde und der Gewalt gegen fremden Eigentum freien Lauf ließ.

Wie dem auch sei, dieser Vorfall zeigt auf jeden Fall wieder einmal, von wem in Siegen die Gewalt ausgeht. Die Kreise unserer gutmenschlichen Gegnerschaft sind offenbar nicht in der Lage sich sachlich auseinanderzusetzen. Das Bürger- und Parteibüro war am heutigen Freitag s aufgrund der nächtlichen Vorkommnisse gut gefüllt und etliche Landsleute zeigten sich spontan solidarisch. Besonders als unsere Aktivisten unschöne Hinterlassenschaften des ungebetenen nächtlichen Besuch mit Putzmittel beseitigten, fragten Anwohner was passiert sein und zeigten sich verständnislos für die Randalierer.

Unsere politische Arbeit geht somit auch aus dieser Situation gestärkt hervor und wird sich durch solche kriminellen Angriffe eher noch intensivieren.