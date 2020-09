SPD, FDP und Grüne fordern nach Lagerbrand schnelle Aufnahme von Asylanten aus Lesbos (+Videos)

Nach dem Großbrand im Asylantenlager Moria auf Lesbos schreien die deutschen Überfremdungsparteien SPD, FDP und Grüne nach einer schnellen Aufnahme der rund 12.000 Aylanten in Deutschland. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Feuer an mehreren Stellen von den Asylanten selbst gelegt, da das Lager nach ersten Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt wurde. Die Insassen wollten damit den Ausbruch aus dem Lager herbeiführen und im besten Fall ganz von der Insel ins geheiligte Nordeuropa kommen. Ihre Helfer in den deutschen Parlamenten drängen nun auf eine rasche Lösung durch Innenminister Horst Seehofer (CSU). Juso-Chef und SPD-Bundesvize Kevin Kühnert gab gegenüber dem SPIEGEL bekannt: “Wir stehen bereit, einen maßgeblichen Teil der Menschen kurzfristig über Kontingente aus ihrem Elend zu befreien.” Thüringens SPD-Innenminister Georg Maier fordert ebenfalls die Aufnahme der Raum- und Kulturfremden: “Die Angebote mehrerer Kommunen und Bundesländer liegen seit Wochen auf dem Tisch. Die Bereitschaft vieler, jetzt kurzfristig zu helfen, ist da.”