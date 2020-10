Sachsen-Anhalt fährt am 3. Oktober 2020 nach Berlin!

Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” haben in den letzten Tagen auch in verschiedenen Städten von Sachsen-Anhalt kräftig Werbung für unsere nationalrevolutionäre Demonstration am 3. Oktober in Berlin/Hohenschönhausen gemacht. Anders als Fridays for Future stehen wir dabei für eine wirkliche Wende.

Fridays for Future als systemkonformes Strohfeuer

Die selbst ernannten Klimaretter fordern zwar einen Klimawandel, aber greifen mit ihrer Kritik deutlich zu kurz. Die Ursache für das Wald- und Artensterben, die Vermüllung der Welt, die Massentierhaltung, die Ausbeutung der Arbeiterschaft und die Massenmigration mit ihren tödlichen Folgen sind die Ideologie des Turbokapitalismus. Die Ursache wird von den systemtreuen Demonstranten nicht als solche erkannt und nicht einmal im Ansatz als Problem benannt. Ein Klimawandel kann nur durch einen Systemwandel errungen werden.

Globaler Klimastreik von Linksextremen unterwandert

Fridays for Future ist in der Zwischenzeit ein zuverlässiger Kooperationspartner für linksextremistische und kommunistische Bewegungen geworden, die alles andere als eine Alternative zum kriminellen Turbokapitalismus darstellt, welcher Mensch und Natur ausbeutet und die Völker und die Erde vernichtet. Der nun ausgerufene globale Klimastreik wurde deswegen zu einem nutzlosen Theaterstück der systemtreuen Oppositionellen und Naiven. An diesem Umstand ändern auch radikale Reden und zur Schau getragene Antifa-Symbole so mancher Einpeitscher auf diesen Veranstaltungen nichts.

Die deutsche Jugend wird wissentlich und willendlich verdummt und durch teils extremistische Kräfte instrumentalisiert.

Grund genug für Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg”, am Rande einer dieser Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt noch einmal die Werbetrommel für unsere Demonstration am 3. Oktober in Berlin zu rühren. Wir stehen alternativlos für Heimat, Umweltschutz und die deutsche Jugend!

Komm auch du am 3. Oktober 2020 zu unserer kraftvollen Demonstration in Berlin. Beginn ist um 14:00 Uhr. Sei dabei und sei an diesem Tag mit auf den Straßen der einstigen Reichshauptstadt aktiv.

Treffpunkt und Auftaktkundgebung: 14:00 Uhr – S-Bahnhof Wartenberg in Berlin – Hohenschönhausen