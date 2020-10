In Zwickau zeigen Aktivisten und heimattreue FSV-Fußballanhänger Flagge gegen den neuen Türkenverein Türkgücü München der am 23.10. um 19 Uhr in Zwickau gastieren wird.

Wir sagen klipp und klar: Türkgücü nicht willkommen – weder in Zwickau noch in einem anderen deutschen Stadion!