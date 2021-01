Niederlande: Gewaltätige Proteste gegen Corona-Maßnahmen (+Video)

An diesem Wochenende kam es in den Niederlanden in mehreren Städten zu teils gewalttätigen Protesten gegen die verschärften Corona-Maßnahmen, die z.B. auch eine Ausgangssperre von 21 bis 4.30 Uhr beinhaltet. In Amsterdam und Eindhoven versammelten sich trotz Demonstrationsverbot Hunderte Demonstranten und forderten eine Ende des Corona-Wahnsinns. Die Polizei ging Wasserwerfern, Pferden, Hunden und dem Einsatz von Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor, welche sich mit Feuerwerkskörpern und Steinen gegen die Beamten zur Wehr setzten. Bereits am Abend zuvor hatte es in der Kleinstadt Urk Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben, als Dutzende Menschen gegen die Sperrstunde protestiert hatten.