1971 feierte man das 100jährige Jubiläum der Reichsgründung noch mit einer Sonderbriefmarke, in einer Auflage von 30 Millionen. Und 50 Jahre später findet dieses Ereignis überhaupt keine mediale Erwähnung mehr in dieser bunten Republik. Eine Gedenkbriefmarke in dieser Form wie 1971 wäre unvorstellbar. Deutschland schafft sich ab!