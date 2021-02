Gedenktag: Nikolaus Kopernikus

Kopernikus war der Entdecker eines neuen astronomischen Systems, der Lehre, nach der die Sonne der Himmelskörper ist, um den sich die Erde dreht. Bis dahin hielt man die Erde für den Mittelpunkt aller Berechnungen im Weltraume. Der am 19. Februar 1473 in Thorn geborene Kopernikus forschte auf diesem Gebiete bis an sein Lebensende. Als ihm das erste Druckstück seines die damaligen Anschauungen unterstützenden Werkes überbracht wurde, lag er im Sterben.

„Nach ewigen, eh`rnen großen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseins Kreise vollenden.“

Johann Wolfgang von Goethe