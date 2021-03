1. Mai 2021 in Zwickau – Verteilung in Bad Freienwalde

Am letzten Wochenende verteilten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” Tausende Infokarten in der 12.000 Einwohnerstadt Bad Freienwalde im Landkreis Märkisch-Oderland, um die Bevölkerung für unsere antikapitalistischen Forderungen zu sensibilisieren. Lautstark werden unsere Forderungen in diesem Jahr am 1. Mai zentral im sächsischen Zwickau bei unserer traditionellen nationalrevolutionären Demonstration auf die Straße getragen. Auch wenn wir an diesem Tag nur in Zwickau auf die Straße gehen, werden in zahlreichen Städten davor und danach unsere politischen Ziele beworben und Volksaufklärung betrieben. Ein Volk will Zukunft – Kapitalismus zerschlagen – Deutscher Sozialismus jetzt!!!