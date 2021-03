Gedenktag: Königin Luise von Preußen

Luise Prinzessin zu Mecklenburg-Strelitz, bekannt als Königin Luise von Preußen, war der gute Geist Preußens. In Preußens tiefster Erniedrigung verlor die Gemahlin König Friedrich Wilhelms III. von Preußen weder ihren königlichen Mut noch ihren Glauben an die zukünftige Freiheit ihres Vaterlandes. Sie war nicht nur eine vorbildliche Frau und Mutter, sondern auch eine glühende Patriotin. Sie verstarb am 19. Juli 1810 auf Schloss Hohenzieritz.

„Ja, darum ruf`ich Vaterland

Und Freiheit, – dieser Ruf muß bleiben,

wann lange unsrer Gräber Sand

und unsern Staub die Winde treiben.“

Ernst Moritz Arndt