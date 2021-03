Sing mit, Kamerad! Sven Nordlandsson (Es fahren rauhe Gesellen zum Thing in den Schlangenfjord)

Das Wikingerlied “Sven Nordlandsson” auch bekannt unter dem Titel “Es fahren rauhe Gesellen zum Thing in den Schlangenfjord” wurde von mayer (Jürgen Sesselmann) vom Orden der Bockreiter im Nerother Wandervogel 1979 gedichtet und vertont. Jürgen Sesselmann verfasste u.a. auch die bekannten Lieder “Roter Wein im Becher” und “Frühling dringt in den Norden”.

Liedtext “Sven Nordlandsson”

1. Es fahren rauhe Gesellen

zum Thing in den Schlangenfjord.

Nordlands Männer steuern ans Ufer dort.

Gar mächtig die Luren gellen,

es hallt von den Bergen her fort.

Schnelle Drachen ankern an ödem Ort.

Jagte uns auch die dänische Brut

durch die tosende Flut.

Kampf auf den Meeren liegt in unser’m Blut!

2. Zu Rate hocken die letzten

Nordländer im Feuerkreis.

Große Worte da Sven Nordlandsson weiß:

Bis jetzt war’n wir die Gehetzten,

empfingen nur Knechtschaft als Preis.

Folgt mir, Männer, weil ich Nordlandsson heiß’!

Morgen holen wir unser Land

aus der dänischen Hand,

und stecken ihre Boote all’ in Brand.

3. Stolz heben sie ihre Speere,

ein jeder steht seinen Mann.

Alle führt sie Sven Nordlandsson an.

Mit alter nordischer Ehre

wider den dänischen Bann,

fährt die Flotte heim nach Nordland sodann.

Falls wir alle bleiben in Lee,

tut das keinem mehr weh,

reissen die Dänen mit in tiefe See.

Warum “Sing mit, Kamerad!”

Zu einer kulturerhaltenden, wie kulturschaffenden Bewegung gehört auch das Singen. Nun gibt es aus dem deutschen Volk heraus einen reichen Schatz an völkischen, bündischen und soldatischen Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir wollen mit diesem Angebot eben jene Lieder wieder ins Bewusstsein der heutigen Aktivisten rufen. Weitere Lieder findest du auf Spreaker.