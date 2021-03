Volksaufklärung in Strausberg

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg” waren in der brandenburgischen Stadt Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland unterwegs, um die Briefkästen der Einwohner mit Infoschriften unserer Bewegung zu bestücken.

6.000 Haushalte konnten so mit unseren Werbepostkarten erreicht werden.

Der Strukturaufbau und Bekanntheitsgrad wächst auch in der Mark, immer mehr Gemeinden und Städte können über unsere nationalrevolutionäre politische Alternative informiert werden.

Willst auch Du Teil unserer Bewegung werden, dann melde dich bei uns unter: [email protected]