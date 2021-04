Corona: Ausländerbonus wir schauen hin in Lindau!

Da im Zuge der Corona-Zwangsmaßnahmen immer mehr mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn es um bestimmte Kulturkreise in unserem Land geht, waren heute Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei in Lindau am Bodensee unterwegs. Dabei fanden zahlreiche Flugblätter ihren Weg in die Briefkästen der Anwohner rund um die örtliche Moschee.

Wir wollen nicht länger wegsehen und rufen daher alle Deutschen, die auch in Zukunft noch deutsch sein wollen, dazu auf, nicht die Augen zu verschließen vor Bevorzugung art- und kulturfremder Ausländer. Unsere Partei hat zu diesem Zwecke eine Beobachtungsstelle eingerichtet. Dort können sich die Bürger unter der E-Postadresse [email protected] melden. Hier werden die Bevorzugungen von Ausländern während der Corona-Hysterie gesammelt.