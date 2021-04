Südhessen mobilisiert für Leipzig

Aktivisten unserer Partei verteilten in Südhessen mehrere Hundert Flugblätter, um auf die Nationalrevolutionäre 1. Mai Demonstration in Leipzig aufmerksam zu machen. Verteilt wurde in Wiesbaden, Darmstadt, Groß-Gerau sowie Rüsselsheim, teils in stark überfremdeten Stadtteilen wie dem Dicken Busch Rüsselsheim. Im Dicken Busch II liegt der Ausländeranteil bei etwa 38 Prozent. Selbst dies wird noch mit einem Ausländeranteil von 40 Prozent in der Innenstadt und um das Opel-Werk herum übertroffen.

Es sind Gebiete wie diese, in denen die volksfeindliche Politik der Systemparteien am deutlichsten zum Vorschein kommt. Dort müssen die letzten Deutschen jeden Tag in den Trümmern des Multikultitraums leben.

In Berlin mag man diese Menschen vergessen haben, doch wir haben es nicht. Am 1. Mai werden wir ihre Stimme laut und kraftvoll auf die Straße tragen.