Berlin: Glasbruch bei linken Skinhead durch Antifa-Demo (+Video)

Was haben wir gelacht. Ein Berliner Glatzkopf mit Künstlernamen „Knoipper“ schaut sich aus dem offenen Fenster die revolutionäre 1. Mai Demonstration in Berlin-Neukölln an, möchte diese gar noch mit lauter Oi-Mucke unterstützen. Nur irgendwie verstehen das die Linksradikalen auf der Straße anders und geraten mit dem Skinhead in eine verbale Auseinandersetzung. Und da es der Antifaschist nicht so mit diskutieren hat, wohl weil er meistens recht schnell argumentativ unterlegen ist, greift er gerne zur nonverbalen Diskussion. So auch am 1. Mai bei “Knoipper”, dem Glatzkopf am Fenster. Wie im Twitter-Video gut zu sehen, fliegen nach erster Diskussion recht schnell Gegenstände aus der linksradikalen Demo heraus auf die Wohnung des Skinheads. Eine Flasche zerschlägt dabei eines der Fenster.

In einem Spiegel-Interview gibt der angegriffene anti-rassistische-eingestellte Skinhead resigniert zu Protokoll: Antifa-Anhänger wüssten nicht mehr, wen sie noch „jagen“ sollen und mittlerweile sei für ihn nicht mehr ersichtlich, für was und wen die Antifa überhaupt noch stehe. Wir wissen es: Die Antifa ist der staatlich finanzierte Handlanger des Systems und steht ausschließlich für Gewalt gegen Andersdenkende.