Gedenken in der Ukraine

Hunderte Ukrainer nahmen an Märschen zur Feier der 14. Waffengrenadier-Division der SS, auch als 1. Galizier bekannt, teil. Im ganzen Land gab es Demonstrationen. Erstmalig gab es auch in Kiew eine derartige Demonstration.

Die Division war im zweiten Weltkrieg eine Truppe, die unter deutscher Schirmherrschaft aufgestellt wurde und sich aus ethnischen ukrainischen und deutschen Freiwilligen und Wehrpflichtigen zusammensetzte.

Die Demonstranten hielten Transparente mit dem Symbol der Einheit an vielen Orten hoch. Neben Kiew gab es z.B. einen Aufmarsch in Lwiv. In der ukrainischen Hauptstadt selbst nahmen ca. 400 Personen teil. Die Märsche verliefen diszipliniert und störungsfrei. Die Polizei hielt sich betont zurück.

Das israelische Außenministerium und ukrainische Juden haben hingegen gegen die Veranstaltungen protestiert. Der jüdische Präsident Vlodymyr Zelensky verurteilte die legal durchgeführten Märsche. “Wir verurteilen kategorisch jede Manifestation der Propaganda totalitärer Regime, insbesondere des der Nationalsozialisten, und Versuchen, die Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg zu revidieren”, sagte er in einer Erklärung.