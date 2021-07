Nationalrevolutionäre helfen im Ahrtal

An diesem Wochenende waren dutzende Mitglieder unserer Partei zur tatkräftigen Fluthilfe im Ahrtal. So waren unter anderem auch unser Parteivorsitzender Klaus Armstroff sowie der Landesvorsitzende West, Julian Bender, in Ahrweiler im Einsatz. Teils im kniehohen Schlamm räumten bzw. schaufelten unsere Aktivisten zerstörte Wohnhäuser und Keller leer und halfen kurzzeitig der Bundeswehr beim Abtransport von Schutt und verdorbenen Lebensmitteln. Während polizeiliche Einsatzkräfte versuchen, die Betroffenen Städte und Ortschaften abzuriegeln, wird dringend Hilfe vor Ort benötigt. Mit vielen bewegenden Eindrücken kehrten die jungen Nationalrevolutionäre in ihre Regionen zurück und werden weitere Hilfsangebote planen.

Ein ausführlicher Bericht folgt!