Partei “Der III. Weg” zur Bundestagswahl zugelassen

Der Bundeswahlausschuss entschied am heutigen Donnerstag, den 8. Juli 2021, in einer öffentlichen Sitzung über die Anerkennung von Vereinigungen als Parteien für die Bundestagswahl 2021. Unsere nationalrevolutionäre Partei “Der III. Weg” wurde vom Bundeswahlausschuss zugelassen. Als Nächstes entscheiden Ende Juli die Landeswahlausschüsse über die Zulassung der Landeslisten. “Der III. Weg” hat eine Landesliste in Sachsen und Bayern eingereicht. Außerdem wurde im Vogtlandkreis ein Direktkandidat zur Wahl am 26. September 2021 aufgestellt.