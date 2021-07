Vorankündigung: „Revolution auf Sendung“ #043 – Hochwasserkatastrophe in Deutschland

In der 43. Ausgabe von “Revolution auf Sendung” werden wir uns intensiv mit der Hochwasserkatastrophe in Deutschland mit über 150 Toten auseinandersetzen. Julian Bender wird über die bisherigen Hilfsmaßnahmen unserer Partei berichten, speziell hier über den Arbeitseinsatz am letzten Wochenende im Ahrtal. Außerdem haben wir einen direkt vom Hochwasser betroffenen Anwohner als weiteren Gesprächspartner zu Gast. Mit beiden möchten wir u.a. über die Flutnacht, die Aufräumarbeiten und das Behördenversagen sprechen.

Selbstverständlich gehen unsere Moderatoren auch wieder auf die parallel zur Sendung gestellten Fragen im Chat ein. Hinzu kommt neben den Vorstellung einer Sehenswürdigkeit. Abgerundet wird dies alles mit vielseitiger Musik.

“Revolution auf Sendung” – 01. August 2021 – 20:00 Uhr

Die Sendung kann ohne eine Registrierung bei spreaker.com live oder im Nachgang angehört werden. Möchte man aber während der Live-Sendung Fragen im zur Sendung gehörenden Chat platzieren, muss eine kostenfreie Anmeldung bei spreaker.com erfolgen. Nutzt also die Möglichkeit, Fragen an unseren Gesprächspartner zu stellen! „Revolution auf Sendung“ wird einmal im Monat gesendet.

www.spreaker.com/revolutionaufsendung

