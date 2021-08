Sing mit, Kamerad! Zu Mantua in Banden

Das Lied “Zu Mantua in Banden” (auch Andreas-Hofer-Lied genannt) wurde 1831 von dem Vogtländer Julius Mosen im sächsischen Kohren-Sahlis verfasst. Es beschreibt die Hinrichtung von Andreas Hofer nach dem Tiroler Volksaufstand von 1809 gegen die französisch-bayerische Besetzung. Die dazugehörende Melodie schrieb Leopold Knebelsberger im Jahr 1844. Das Lied wurde 1948 zur offiziellen Hymne des österreichischen Bundeslandes Tirol erklärt.

Liedtext “Zu Mantua in Banden”

1. Zu Mantua in Banden

Der treue Hofer war,

In Mantua zum Tode

Führt ihn der Feinde Schar.

Es blutete der Brüder Herz,

Ganz Deutschland, ach, in Schmach und Schmerz

| :Mit ihm das Land Tirol,

Mit ihm das Land Tirol.: |

2. Die Hände auf dem Rücken

Der Sandwirt Hofer ging,

Mit ruhig festen Schritten,

Ihm schien der Tod gering.

Der Tod, den er so manchesmal,

Vom Iselberg geschickt ins Tal,

| : Im heil’gen Land Tirol,

Im heil’gen Land Tirol. : |

3. Doch als aus Kerkergittern

Im festen Mantua

Die treuen Waffenbrüder

Die Händ’ er strecken sah,

Da rief er laut: „Gott sei mit euch,

Mit dem verrat’nen Deutschen Reich,

| : Und mit dem Land Tirol,

Und mit dem Land Tirol.“ : |

4. Dem Tambour will der Wirbel

Nicht unterm Schlegel vor,

Als nun der Sandwirt Hofer

Schritt durch das finst’re Tor,

Der Sandwirt, noch in Banden frei,

Dort stand er fest auf der Bastei.

| : Der Mann vom Land Tirol,

Der Mann vom Land Tirol. : |

5. Dort sollt’ er niederknien,

Er sprach: „Das tu ich nit!

Will sterben, wie ich stehe,

Will sterben, wie ich stritt!

So wie ich steh’ auf dieser Schanz’,

Es leb’ mein guter Kaiser Franz,

| : Mit ihm das Land Tirol!

Mit ihm das Land Tirol!“ : |

6. Und von der Hand die Binde

Nimmt ihm der Korporal;

Und Sandwirt Hofer betet

Allhier zum letzten Mal;

Dann ruft er: „Nun, so trefft mich recht!

Gebt Feuer! – Ach, wie schießt ihr schlecht!

| : Ade, mein Land Tirol!

Ade, mein Land Tirol!“ : |

Warum “Sing mit, Kamerad!”

Zu einer kulturerhaltenden, wie kulturschaffenden Bewegung gehört auch das Singen. Nun gibt es aus dem deutschen Volk heraus einen reichen Schatz an völkischen, bündischen und soldatischen Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir wollen mit diesem Angebot eben jene Lieder wieder ins Bewusstsein der heutigen Aktivisten rufen. Weitere Lieder findet du auf Spreaker.