Im Vogtland wurden in den letzten Tagen weitere zahlreiche Plakate an Laternen befestigt. Darunter auch unser neues Motiv: “Hängt die Grünen! – Macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt!”

Unterstütze auch Du unseren Wahlkampf!

Am 26. September 2021 im Vogtland mit der Erst- und Zweitstimme die Partei: Der Dritte Weg – III. Weg!