Heute waren unsere Aktivisten im Landkreis wieder fleißig und brachten in einigen Ortschaften zahlreiche unserer Wahlplakate an. So sind nun u.a. auch in den Ortschaften Kirchberg, Wildenfels und Reinsdorf unsere Forderungen gut sichtbar.

Am 26. September – Listenplatz 17 wählen – Der III. Weg!