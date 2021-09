Gedenktag: Hermann Löns

Hermann Löns, der Dichter der Heide, liebte den Kampf über alles. Das Leben war ihm nur im Kampfe mit dem Leben lebenswert. Was wunder, daß er bei Kriegsausbruch zu den Fahnen eilte, um auch vor dem Feinde des Vaterlandes seinen Mann zu stehen. Sein Leben endete am 26. September 1914 bei Loivre in der Nähe von Reims, wie er es sich gewünscht hatte, vor dem Feinde. Seine Werke, darunter „Der Wehrwolf“ und „Der kleine Rosengarten“ machen seiner unsterblich.

„Solange noch die Eichen wachsen,

in Feld und Wald, um Hof und Haus,

solange stirbt in Niedersachsen

die alte Stammesart nicht aus.“

Grabinschrift