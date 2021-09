“Hängt die Grünen!” – Plakatierungen in Nordsachsen fortgesetzt

Nationalrevolutionäre Aktivisten nutzten auch in der Region zwischen dem Muldental und Bad Düben die letzten warmen Spätsommerabende, um in Nordsachsen unsere Wahlplakate in den Farben unserer Bewegung zu verbreiten. Dabei kamen auch zwei neue Motive zum Einsatz, die sich einmal gegen die Corona-Diktatur richten und einmal Werbung für die Farbe unserer nationalrevolutionären Bewegung macht. Im Grün liegt die Hoffnung! Und die Hoffnung auf ein freies, souveränes und sozialistisches Deutschland haben unsere Mitstreiter noch lange nicht aufgegeben.