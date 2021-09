„Hängt die Grünen!“ was steckt dahinter?

„Hängt die Grünen! Macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt!“ dieses Wahlplakat unserer Partei sorgt derzeit für Aufregung im Bundeswahlkampf. Der allgemein formulierte Slogan, der zum Aufhängen unserer Plakate auffordert, wird von den etablierten Medien verkürzt dargestellt und als Mordaufruf verdreht. Die Politiker der Partei „Bündnis90 / Die Grünen“ nehmen naturgemäß bereitwillig die ihnen quasi schon angeborene Opferrolle ein. Nach dem narzisstischen Selbstverständnis der Öko-Aktivisten können ja nur sie selbst gemeint sein. Betroffenheitsbekundungen und Mitteilungen über gestellte Anzeigen werden in den sozialen Netzwerken wie Twitter herumgereicht wie der letzte Joint beim Antifa-Stammtisch. Teilweise garniert mit Beleidigungen, wie zum Beispiel „faschistische drecksmenschen“ (Fehler im Original) in Richtung unserer Partei. In gutmenschlicher Ekstase wollen weder Grüne, andere Linke, noch etablierte Medienvertreter eine andere Deutung der Plakate zulassen.

„Echtes grün ist national!“

Selbst Personen mit einer rot-grün-Schwäche dürften unsere Parteifarben bekannt sein. Diese sind grün in der Hauptfarbe, beige und weiß als Nebenfarbe. Dominierend, denn auf den Fahnen ist natürlich das Grün und das ist auch so gewollt, denn diese Farbe steht für unsere Natur- und Heimatverbundenheit und unsere Weltanschauung, die auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Das öffentliche Auftreten, die grafische Gestaltung der Propagandawerke und auch die weitere eigene Außendarstellung hat dafür gesorgt, dass auch innerhalb des politisch rechten Lagers mit „den Grünen“ oder den, etwas verächtlicher „Grünhemden“, ob wohlwollend oder kritisierend, unsere Partei gemeint ist.

Demnach sind auch unsere Plakate mit dem grünen Balken eben “die Grünen”. Diese müssen umso mehr gehängt werden, da unsere Partei nicht nur besonders von linksextrem motivierten Zerstörungswahn betroffen ist. In der Vergangenheit hingen auch Gemeinden und Städte unsere Plakate mit unliebsamen Parolen (z.B. “Multikulti tötet!”) ab, was sich im Nachgang als rechtswidrig herausstellte. Doch um derlei Details, wie auch um den ganzen Plakattext kümmern sich gutmenschlich umnachtete Zeitgenossen freilich nicht.

Die Meister der Doppelmoral: Reaktionen des linken Lagers

Das Gezeter links der Mitte war dann auch entsprechend groß. Den Zusatz zu den Plakaten wollte man hier freilich gar nicht lesen. Auch Probleme mit der vermeintlichen Deutung gab es hier nicht. Details interessieren die Polit-Pubertierenden von Links nicht und so konnte hier auch jeder einmal seinen eigenen semantischen Sondermüll mit einer Prise stalinistischem Verbotsgeschrei absondern. Unfreiwillig zeigte man aber wieder ein schönes Paradebeispiel an linker Doppelmoral. Während aus diesem politischen Lager gefeierte Plakatmotive mit Parolen wie „Hier könnte ein Nazi hängen“ oder „Nazis töten.“ natürlich kein Problem darstellen, springt man bei „Hängt die Grünen“ im Sechseck.

Besonders interessant ist auch, dass „Bündnis 90/Die Grünen“ selber „Hängt die GRÜNEN!“ fordern. Denn die Partei hat in Brandenburg seit über zehn Jahren jeweils zu Wählkämpfen eine Kampagne unter diesem Namen. Dabei wird u.a. zu folgendem aufgerufen:

Hängt uns… aus Solidarität zu unseren Ideen und als Bekenntnis zum Klimaschutz! Hängt uns… als sichtbare Verbindung mit uns und unserer Spitzenkandidatin Annalena! Hängt uns… weil die „Zaunperspektive“ u.a. für Radfahrer und Fußgänger einfach besser zu erkennen ist! Hängt uns… um den bitter nötigen Politik- und Prioritätenwechsel in Deutschland voranzubringen.

Natürlich sind auch hier die jeweiligen Plakate gemeint.

So kalkulierbar wie dreist: Reaktion der „Lückenpresse“

Die etablierten Medien erfüllten in dem Komplex bereitwillig die gegen sie stets vorgebrachten Vorurteile und machten dem Vorwurf der „Lückenpresse“ wieder einmal alle Ehre. Ein kleines mediales Stahlgewitter brach aus, bei dem die Verlagshäuser sich mit Schlagzeilen wie „Rechtsradikale Partei plakatiert Grünen-Mordaufruf“ (T-Online)[i], „Zynische Menschenverachtung“ (Der Spiegel)[ii], „Politische Gegner hängen zu wollen, ist keine schützenswerte Meinung“ (Welt)[iii] echauffierten.

Natürlich wurden lediglich die ersten drei Worte „Hängt die Grünen!“ von dem Plakat zitiert und die Botschaft damit verfälscht dargestellt. Der Zusatz „Macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt!“ wurde einfach weggelassen. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass das vielleicht aus Unkenntnis im ersten Bericht passierte und der Rest es hielt wie eine bestimmte Kanzlerkandidatin und den Unsinn aus der ersten Agenturmeldung einfach kopierte. Gut möglich, jedoch haben Journalisten eine gewisse Sorgfaltspflicht und von Berufs wegen sollte jeder Tintenritter, egal wie linksgrünversifft er ist, eine gewisse Neugier an den Tag legen, um Recherchen anzustellen und Quellen zu prüfen. Dies wäre einfach möglich gewesen, denn so fanden sich zum Beispiel in Bayern vor den Zentralen des Bayerischen Rundfunks jeweils in München und in Nürnberg eben diese Plakate. Eine große Fahndung nach den aufgehängten grünen Plakaten im Original wäre demnach zumindest hier nicht nötig gewesen.

Selbst eine simple Google-Recherche hätte zu einem Bild auf unserer Webseite geführt, bei dem der ganze Plakattext einsehbar war.

Natürlich ist dem aufgeklärten Mediennutzer klar, dass es der Presse hier nicht um die objektive Berichterstattung zu einem Sachverhalt geht, sondern um subjektive Propaganda im Sinne der eigenen politischen Agenda. Offenbar fühlen sich auch viele der Journalisten bezüglich ihrer eigenen politischen Präferenzen angegriffen. Der Anlass wird genutzt, um die Kritik an der linken, grünen Partei zu tabuisieren. Die Botschaft lautet in der Quintessenz: Wer „Bündnis 90 / Die Grünen“ kritisiert, ist ein Rechtsextremist, kein Demokrat mehr und damit natürlich vom Diskurs ausgeschlossen.

Brückenschlag statt Gewaltenteilung: Die politisch gesteuerte Justiz

Nachdem erste Staatsanwaltschaften den ganzen Sachverhalt juristisch und objektiv bewerteten und daher natürlich nicht gegen die Plakate vorgingen, wurde über Medien und Politik ein entsprechender Druck erzeugt. Und Schwupps, waren die ersten Entscheidungen der Staatsanwaltschaften kassiert und das Abnehmen der Plakate angeordnet. Teilweise schritten Polizeiinspektionen auch einfach selber zur Tat und schickten ihre Streifenbesatzungen los, um die Plakate abzuhängen.

Ob bei absichtlichem Missverstehen der Plakate tatsächlich eine Straftat vorliegt, darf bezweifelt werden. So gibt es zum Beispiel Stellungnahmen von Staatsanwaltschaften in ähnlichen Fällen. So ist laut diesen der Spruch „Hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt“, als nicht strafbar zu bewerten. Für den aktuell auch immer wieder ins Schlachtfeld geführten § 111 StGB, also die öffentliche Aufforderung zu einer rechtswidrigen Tat, liegen nicht die erforderlichen Konkretisierungen vor. Weiter ist noch nicht einmal feststellbar, was mit „die Grünen“ gemeint ist. Sind hier Politiker der Partei „Die Grünen“, deren Mitglieder oder deren Wähler gemeint oder aber auch allgemein alle Personen mit einer ökologischen Einstellung. Nebenbei handelt es sich bei dem Ausspruch „Hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt“ um das im Jahrbuch 1994/1995 des FC Bayern München dokumentierte Lebensmotto des Fußballers Mehmet Scholl (!).

Fazit

Was kann als Fazit aus der Kampagne gezogen werden? Auf diejenigen, die auf die mediale Falschberichterstattung reingefallen oder die in bürgerlichen Denkmustern verhaftet sind, wirkt diese sicherlich abschreckend. Um ein allgemeines Fazit zu ziehen, ist es freilich noch zu früh. Klar ist jedoch, dass die plakative Forderung auf nicht einmal 500 Plakaten mehr Personen erreicht hat, als wenn unsere Partei 500.000 grüne Plakate aufgehängt hätte. Die Presse hat wieder einmal unter Beweis gestellt, dass sie ihren Auftrag nicht darin sieht, zu informieren, sondern zu erziehen.

Auch das mediale Narrativ der vermeintlichen Diskursverschiebung und Verrohung der Sprache, die man erst am 9. September 2021 bei Markus Lanz wieder der AfD in die Schuhe geschoben hatte, wurde hier wunderbar ad absurdum geführt. Man erinnere sich nur einmal an das Mitte der 1990er schriftlich dokumentierte Lebensmotto Mehment Scholls. Dazu gab es zwar auch etwas Berichterstattung, jedoch wesentlich ausgewogener als heutzutage und das, obwohl das Lebensmotto des Fußballers unmissverständlich formuliert war.

Klar ist jedoch schon jetzt: “Eine Grüne Partei muss nicht volksfeindlich sein!“

