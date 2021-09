Heimatvertiebenengedenken im Taunus

Jedes Jahr im September richten Aktivisten der Partei „Der III. Weg“ den Blick gen Osten. Unsere Möglichkeiten, in Deutschlands Gebieten unter fremder Verwaltung tätig zu werden, sind beschränkt. Leicht unter dem Eindruck täglicher Hiobsbotschaften von Ausländerkriminalität, sozialer Ungerechtigkeit und staatlicher Repression gearten Themen wie die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten in den Hintergrund. “Deutschland ist größer als die BRD” ist aber in unserem 10-Punkte-Parteiprogramm festgehalten und wird nicht in Vergessenheit geraten! Auch im Taunus waren an diesem Wochenende zum Aktionstag Aktivisten unserer Partei aktiv.