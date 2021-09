In Tübingen kam es erneut zu einer Sexualstraftat durch einen Fremdling. Die 25-jährige Geschädigte ging am 21. September 2021 gegen 02:50 Uhr die Freitreppe am Kleinen Schloßplatz hinunter und wurde dann von einem Fremdling angemacht und sogleich begrabscht. Daraufhin lief sie nach Hause und rief die Polizei.

Der Tatverdächtige ist auf freiem Fuß. Er wird als schwarzhaarig, 180 cm groß und dunkelhäutig beschrieben. Sein Alter wird auf 35-45 Jahre geschätzt.