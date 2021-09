Verzicht ist Verrat: Besuch des Denkmal in Schwabhausen

Heute haben Aktivisten vom Stützpunkt München/ Oberbayern das Ehrenmal für den deutschen Osten in Schwabhausen besucht. Ein Aktivist hielt eine Ansprache, in der an das Erbe unserer ostdeutschen Ahnen erinnert wurde.

Für’s Vaterland? Bereit!

Für’s Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!