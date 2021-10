Flugblätter in Bernburg: Syrer wegen Landfriedensbruches verurteilt

Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” verteilten in Bernburg Flugblätter gegen kriminelle Ausländer und die Verantwortlichen in der Politik. Auslöser war die Verurteilung eines Syrers in der Stadt.

Gut integrierter Ausländer begeht Landfriedensbruch

Für den Staatsanwalt stand fest, dass der Mann Landfriedensbruch in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung begangen hat. Eine Verurteilung war die Folge.

Der Täter lebt seit 5 Jahren in Deutschland, hat in Aschersleben einen Beruf erlernt und in Bernburg eine feste Anstellung. Trotz dieser Umstände wurde der aus Syrien stammende 23-jährige junge Mann kriminell. Das Motiv für die Tat ist unwesentlich.

Kriminelle Ausländer raus

Unsere Partei „Der III. Weg“ hat sich stets gegen die Asylflut verwahrt. Die unmissverständliche Forderung lautet: Grenzen dicht! Obendrein setzt sich „Der III. Weg“ für die konsequente Aufspürung und Abschiebung krimineller Ausländer ein. Jedes Herkunftsland ist sicher genug für Personen, die hier unsere eigene Sicherheit gefährden.

