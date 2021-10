Rockerbanden und Nationalismus – Passt das zusammen?

Zunehmend hört man von Kooperationen von Rockern und Nationalisten. Nicht neu ist der Trend, das Nationalisten sich Rockerbanden anschließen, gar eigene Clubs gründen. Besonders bekannt ist das vom Staatsschutz als „toxisches Gebilde“ betitelte Konglomerat aus Nationalisten, Rockern und Hooligans in Cottbus. Doch auch in Bochum soll sich eine ähnliche Bande gebildet haben. Sowohl Rockerbanden als auch nationalistische Gruppierungen stellen im Kern Gemeinschaften dar, die außerhalb der Regeln des Systems leben wollen. Dennoch gibt es gravierende Unterschiede, die den Einzelnen vor die Frage stellen, welchen Weg er weiter gehen will.

Bruderschaft – Bis in den Tod

„Kampfgemeinschaft Cottbus“ und „toxisches Gebilde“, so bezeichnen Systemmedien und Staatsapparat einen Zusammenschluss in der ostbrandenburgischen Stadt Cottbus. Hier sollen sich Nationalisten, Hooligans, Rocker, „Personen aus der Türsteher-Szene“ und Kampfsportler zusammengeschlossen haben. Beachtliche 200 Personen werden der Gruppe zugeordnet. Was Wahrheit und was von den Medien erdichtet ist, das weiß in Cottbus so genau niemand. Was man definitiv sagen kann, ist, dass die Gruppe einen gewissen Nimbus hat. Die „Kampfgemeinschaft“ hat offenbar einen exklusiveren Charakter. Fakt ist auch: Die Gruppe hat Einfluss, ist zumindest auf der Straße eine Macht und verfügt offenbar über erhebliche Geldmittel.

Auch in Bochum-Kornharpen soll es mit den „Outlaws“ eine Rockerbande geben, in der viele Nationalisten mit jahrelangen Erfahrungen in nationalen Strukturen aktiv sein sollen. Auf Antifa-Seiten ist von einer Schießerei zu lesen, die sich die Rocker mit einem unbekannten Gegner geliefert haben sollen. Man warnt vor „Cottbuser Zuständen“.

So kommt man als Nationalist am Phänomen der Rockerbanden nicht vorbei. Was treibt Nationalisten aus politischen Strukturen in Rockerkreise? Was verbindet Rocker und Nationalisten? Viele Gemeinsamkeiten liegen auf der Hand. Häufig ist es auch falsch, Menschen strikt in die Kategorien „Rocker“ und „Nationalisten“ einzuteilen. Das eine schließt das andere ja nicht per Definition aus. Sowohl bei nationalen Strukturen wie auch bei Rockern spielt der Gemeinschaftsgedanke eine zentrale Rolle. Es geht um die simple Erkenntnis, dass man gemeinsam stark ist. Beim Nationalismus ist die Gemeinschaft weltanschaulich fundiert. Bei den Rockern fehlt der dogmatische Überbau. Radikale Strukturen auf beiden Seiten eint die Bereitschaft, im Zweifelsfall auch die eigenen Gruppeninteressen über Regeln des Staates zu stellen. Loyalität ist hier ein Schlüsselwort. Schweigen vor Gericht ist Pflicht.

Damit stößt man als Nationalist stets, als Rocker partiell auf Widerstand. Ärger mit der Justiz ist auf beiden Seiten Alltag. Was viele Nationalisten in die Rockerbanden treibt, ist sicherlich der als ausgeprägter empfundene Zusammenhalt, wie die Bereitschaft, einen Bruder, der für die Gruppe in den Bau geht, auch mal für hohe Kautionen freizukaufen.

Wir sehen im „Revier“ der „Kampfgemeinschaft Cottbus“ einen starken Rückgang öffentlichkeitswirksamer politischer Arbeit. Klassische nationalrevolutionäre Strukturen wird man hier vergebens suchen. Den Trauermarsch für die Bombentoten der Stadt gibt es nicht mehr. Die NPD spielt praktisch keine Rolle mehr. Eine Stadt, die eigentlich ein glänzendes Arbeitsfeld für überzeugte Nationalisten abgibt, ist praktisch allein der AfD überlassen worden. Wie passt das zusammen mit dem Bild einer Stadt, die von der „rechten Szene“ kontrolliert wird?

Eines der Grundprobleme der nationalrevolutionären Bewegung ist der Defätismus. Jeder weiß, dass der Traum von der Revolution kurzfristig nicht wahr werden wird. Die niederschmetternden Erfahrungen haben viele Nationalisten in die innere Emigration getrieben. Diese Resignation hat auch zu dem Gedanken geführt, „dieses Volk“ sei nicht mehr zu retten. Man hat sich daher vom Volke an sich entfernt und einzig jenen zugewandt, denen man sich im Geiste verbunden fühlt. Da ist die Annahme, dass man viele Menschen, egal was da kommt, nicht mehr auf den „rechten Pfad“ führen kann. Sie werden weiter kiffen, saufen, Unflat über ihr Land und seine Helden äußern und mit Leidenschaft Systemparteien unterstützen.

Wer als Nationalist zu den Rockern geht, der hat mit dem Volk an sich erst mal abgeschlossen. Es zählt nur noch die eigene Gemeinschaft. Es ist offenbar nicht nur Gerücht, dass sich viele Rockerbanden auch über „krumme Geschäfte“ finanzieren. Waffenhandel, Prostitution, Drogenhandel. Natürlich sollte Medienberichten nicht blind vertraut werden, aber es fällt auf, dass sowohl in Cottbus als auch in Bochum, ja selbst bei den nationalen Rockern „Turonen“ immer wieder von solchen Geschäften die Rede ist. Es ist davon auszugehen, dass es sehr wohl Personen gibt, die im weiteren Sinne dem nationalen Spektrum zuzuordnen sind und zugleich Drogen verkaufen. Das wirft die Frage nach dem „Warum?“ auf. Die Antwort muss spekulativ bleiben, weil solche Personenkreise naturgemäß nicht im Umfeld der Bewegung zu finden sind.

Zwei Ansätze: Zum Einen gibt es Personen, für die Nationalismus lediglich ein Habitus ist. Ein bewusst gewähltes Böse-Buben-Ansehen. Zum Anderen könnte die Bereitschaft, sogar zum Drogenhändler zu werden, auch auf den Defätismus zurückzuführen sein. Wer den Glauben an sein Volk aufgibt, der könnte eine völlige Skrupellosigkeit gegenüber der Gesellschaft entwickeln. Frei interpretiert: Wer Drogen nimmt, ist selber Schuld. Soll er krepieren. Aber da ohnehin Ausländer den Markt kontrollieren, kassieren wir lieber an ihm ab. Nationalisten in einem solchen Umfeld, in dem offensichtlich auch „krumme Dinger“ gedreht werden, stehen dann vor einer praktisch durchaus schwierigen Entscheidung. Wegsehen oder sich quer stellen? Hat man diese Leute auf seiner Seite oder gegen sich?

Dann werden Kompromisse eingegangen, die bittere Pille geschluckt. Man ist ja immerhin noch gegen die Antifa, gegen die Überfremdung, teilt gewisse Ansätze. Beruhigend wirkt auch die Tatsache, dass der „krumme Weg“ gewisse Erfolge mit sich bringt. Unbestritten werden gewisse Strukturen aufgebaut, es können Immobilien erworben werden, es werden Finanzmittel freigemacht, von denen klassische politische Strukturen nur träumen können.

Doch wer einmal Abstriche an der eigenen Weltanschauung zulässt, der lässt auch weitere zu. Was ist, wenn der Gruppenchef beschließt, dass man auch mit Ausländern zusammen arbeiten könne? Aus Rocker-Sicht „gut integrierte“ Ausländer, die nicht mit dem Staat kooperieren, die Antifa hassen und selbst der Asylflut kritisch gegenüberstehen. Es wären ja nur „Ausnahmen“. Kommt man aus dieser Situation noch einfach so raus? Man kann es sich dann sicher wieder schön reden, wenn der Araber plötzlich ein „Bruder“ ist. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem die letzte und heiligste Bastion fällt und sich die „Ausnahme“ für die eigene Tochter interessiert. An dem Punkt wäre letztlich alles weggebrochen, was jemanden zum Nationalisten gemacht hätte.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet

Der Aufbau von Strukturen außerhalb des Systems ist das A und O. Stabile Gemeinschaften, in denen der Nationalismus Grundkonsens ist. Es wird keinen plötzlichen Tag X geben, nach dem auf einmal alles gut ist. Der Weg ist ein langer und steiniger, es gilt, sich immer wieder einzuigeln, nachhaltig zu arbeiten. Diese Gemeinschaften können von mannigfaltiger Natur sein: Burschenschaften, Siedlungsprojekte, Artgemeinschaften, politische Zusammenschlüsse. Hier sind Kooperationen für die nationalrevolutionäre Bewegung durchaus wünschenswert. Theoretisch kann eine Struktur auch als „Rockerbande“ organisiert sein.

Doch klar sein muss eins: keine Kompromisse. Keinen Millimeter Abweichung von der eigenen Weltanschauung. Ein Nationalrevolutionär toleriert niemals Drogen! Ein Nationalrevolutionär toleriert keine „Ausnahmen“!