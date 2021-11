Asylflut: Der Sturm auf Deutschland (+Video)

An der polnisch-weißrussischen Grenze entwickelt sich am heutigen Morgen eine neue Dimension der Lage. Hunderte Migranten haben Barrieren durchbrochen und marschieren Richtung polnisches Territorium. Interessant: es sind vorwiegend Männer mit ganz neuer Campingausrüstung und IPhones. In wenigen Tagen erreichen diese Menschenmaßen die deutsch-polnische Grenze. Reiht euch daher bei uns ein und werdet Grenzgänger!

