Bald Gesetz? 3-G-Regel am Arbeitsplatz

Was bereits jetzt in vielen Betrieben praktiziert wird, soll bald gesetzlich verankert werden. Das Bundesarbeitsministerium plant, die sogenannte 3-G-Regel zum Gesetz zu machen. Dann dürften Arbeitnehmer nur noch geimpft, genesen oder getestet bei ihrer Arbeitsstelle erscheinen. Noch sind jedoch Fragen unklar, wie beispielsweise, wer Kostenträger der Tests ist und welche Sanktionen es bei Gesetzesverstößen geben soll. Erneut greift der Staat unter Berufung auf die sogenannte „Corona-Pandemie“ drastisch in das Leben der Menschen ein. „Der III. Weg“ fordert ein Ende der Corona-Diktatur.

Drastischer Eingriff in Bürgerrechte

„Ungeimpfte“ sehen sich derzeit in der Gesellschaft einem großen Druck ausgesetzt. Von vielen Gaststätten, Sportstätten und Veranstaltungen sind sie bereits generell ausgeschlossen. Sozial werden Ungeimpfte oftmals geächtet, isoliert und stigmatisiert. Ein besonders krasses Beispiel ist der Europapark Rust, der Geimpfte und Ungeimpfte mit bestimmten Bändchen kennzeichnen wollte. Das „freiwillige Impfangebot“ der Bundesregierung ist längst zur Farce verkommen. Auch viele Arbeitgeber haben ihre Angestellte unter Druck gesetzt und widerspenstigen Arbeitnehmern mit arbeitsrechtlichen Sanktionen gedroht. Dennoch gab es auch viele Arbeitgeber, die Impfungen als Privatsache ihrer Mitarbeiter betrachteten und ihren Angestellten auch entsprechende Freiräume ließen.

Damit soll nun nach dem Willen des Bundesarbeitsministeriums Schluss sein. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, liegt nun eine womöglich folgenschwere Gesetzesänderung vor. Geplant ist eine Regel, wonach das Aufsuchen des Arbeitsplatzes nur noch für Geimpfte, Genese oder Getestete gestattet sein soll. Lediglich Kurzzeitkontakte im Freien unter zehn Minuten sollen davon ausgenommen sein. Die Nachweiskontrollen sollen die Arbeitgeber durchführen. Diese Regelung soll vorerst bis zum 19. März 2022 gelten. Viele Fragen sind jedoch noch unklar: Wer bezahlt die Tests? Wie häufig müssen die Tests stattfinden? Wie werden Verstöße geahndet?

Ein Tabubruch

Bislang waren viele Arbeitgeber nicht berechtigt, den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abzufragen. Angaben in Bezug auf Gesundheit sind besonders heikel mit Blick auf den Datenschutz. So dürfen Arbeitgeber beispielsweise keine Krankheitsdiagnosen erfragen. Gerade so sensible Informationen müssen geschützt werden, da sich damit leicht Schindluder treiben lässt. Mit der neuen Regelung wird dieser Datenschutz teilweise ausgehebelt. Ein Beispiel: Ein Arbeitnehmer erkrankt an Covid-19 und fehlt daher in der Arbeit. Im Anschluss an seine Erkrankung erhält er ein Genesenenzertifikat. Anhand des Ausstellungsdatums kann der Arbeitgeber Rückschlüsse auf die Erkrankung des Mitarbeiters ziehen. Dies stellt einen Tabubruch dar und wirft die Frage auf, ob Arbeitgeber zukünftig über weitere Krankheitsbilder, beispielsweise psychische Erkrankungen, Auskunft verlangen dürfen.

Unabhängig davon wächst der Druck auf Ungeimpfte, insbesondere dann, wenn die Kosten für die Tests auf die Arbeitnehmer abgewälzt werden, erneut. Wenn Arbeitnehmer sich weigern, sich „3G“ zu unterwerfen, drohen arbeitsrechtliche Sanktionen bis hin zu Kündigungen. Zudem könnten Arbeitgeber bei Einstellungen oder in der Probezeit Bewerber ablehnen, wenn diese ungeimpft sind. Eine klare Diskriminierung am Arbeitsplatz!

Die Partei „Der III. Weg“ lehnt den neuen Gesetzesentwurf daher entschieden ab. Die nationalrevolutionäre Bewegung fordert ein Ende der Corona-Diktatur. Mündige Bürger sollten selbst über ihre Gesundheitsvorsorge entscheiden dürfen. Für eine Stärkung der Bürger- und Freiheitsrechte!