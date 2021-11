Berlin: Keine Heime für Illegale

Nachdem schon seit Wochen tausende Asylforderer über Weißrussland und Polen illegal nach Brandenburg einreisen, hat Berlin etliche Containerdörfer wieder in Betrieb genommen. So auch im Bezirk Mahrzahn-Hellersdorf am Blumberger Damm. Wie bei allen elementaren Problemen in dieser Republik, setzen die Verantwortlichen nicht an der Ursache an, sondern routiniert an den Auswüchsen. In dem Fall heißt das, an der 2015 festgemachten Politik der offenen Grenzen wird bedingungslos festgehalten und die Konsequenzen trägt selbstverständlich das zu Toleranz und Verständnis gedrängelte, alles andere aber nur nicht souveräne Volk.

Einst gingen tausende Berliner gegen diese Containersiedlungen auf die Straße, wurden aber von der etablierten Politik eingelullt und in eine Gewöhnungsphase geführt. Mit Resignation hat die Masse ihr Schicksal hingenommen und sich eingeigelt, um der fortschreitenden Überfremdung, die auch im Osten der Stadt mehr und mehr ihre Spuren hinterlässt, gedanklich zu entkommen. Ändern wird dieser Ist-Zustand des mehrheitlichen Denkens unserer Landsleute freilich nichts, es braucht Impulse und mehr als nur Strohfeuer der Hoffnung. Das Volk muss begreifen, dass nicht die illegalen Ausländer und ihre liebevoll von Steuergeldern finanzierten Wohnkomplexe das Problem sind, sondern die antideutsche Politikerkaste, welche durch ihre Handlungsweise entsprechende Signale in die Welt gesendet hat, die dazu führen, dass sich zig Tausende Glücksritter auf den langen Weg machen, um ins gelobte Land “Germany” zu gelangen.

Eine völlig neue Politik muss also her und das geht nur, wenn im Volk die richtigen Schlüsse gezogen und die etablierten Multikulti-Fetischisten in die Wüste geschickt werden. In einer konzentrierten Verteilaktion zehntausender Flugblätter rund um das Containerdorf wurden die Anwohner auf unsere Ziele und Maßnahmen gegen die anhaltende Überfremdung unserer Heimat aufmerksam gemacht.

Wir von der Partei “Der III.Weg” wollen kein zweites 2015 und setzen uns für die sofortige Schließung der Außengrenze für illegale Ausländer ein und für eine Politik, die wieder die Interessen des deutschen Volkes in den Vordergrund setzt. Schluss mit der antideutschen Überfremdungspolitik – keine Heime für Illegale!