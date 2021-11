Bildungsnotstand in Berlin

Um einem drohenden Haushaltsloch von 27 Millionen Euro vorzubeugen, sollen Berlins Schulen bis Weihnachten sparen. Die Ausgaben werden auf das dringend Notwendigste begrenzt. SPD-Bildungssenatorin Scheeres erklärte, daß bis 15. Dezember kein Geld mehr fließen wird.

Die Mitteilung der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), in der die Haushaltssperre für Berliner Schulen mitgeteilt wurde, wirkt wie ein schlechter Witz, da zeitgleich für tausende Asylanten, die zum Teil schon in Berlin eingetroffen oder aber noch zu erwarten sind, neue Unterkünfte gebaut bzw. bestehende reaktiviert werden.

Das ohnehin abflauende Bildungsniveau in Deutschland befindet sich weiter im Sinkflug. So erwarten deutsche Jugendämter einen drastischen Anstieg der Schulabbrecher. Insbesondere das sogenannte „Homeschooling“ hatte negative Auswirkungen auf den Bildungsfortschritt von Kindern und Jugendlichen. Für eine aktuelle Studie haben Forscher der Frankfurter Goethe-Universität Daten aus aller Welt analysiert. Ihr Ergebnis: Der Distanzunterricht hatte fatale Auswirkungen auf die Lernfortschritte der Schüler. Andreas Frey, einer der Autoren der Studie, erklärte hierzu: „Die durchschnittliche Kompetenzentwicklung während der Schulschließungen im Frühjahr 2020 ist als Stagnation mit Tendenz zu Kompetenzeinbußen zu bezeichnen und liegt damit im Bereich der Effekte von Sommerferien“. Besonders betroffen waren Kinder aus armen Familien.

Eigentlich ein Warnschuss für die Politik, und doch scheint man in Berlin nicht gewillt zu sein, daraus Lehren zu ziehen. Bei einer Online-Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing wollte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erneuten Distanzunterricht nicht ausschließen. So kündigte er bereits jetzt anhaltende Maßnahmen an: “Wir werden eine Zeitlang, gerade im Herbst/Winter, in den Schulen noch Schutzmaßnahmen brauchen”. Konkretisieren wollte Spahn diese Ankündigung zunächst nicht. Doch schloss er die Möglichkeit von erneutem Wechselunterricht, also teils „Homeschooling“, teils Präsenzunterricht, explizit in seine Aufzählungen mit ein. „Wir werden nicht völlig ohne Schutzmaßnahmen – sei es Maske, Abstand, Wechselunterricht, Tests vor allem auch – wieder in den Schulbetrieb gehen können.” Naja, wenn dann gar kein Geld, wie in Berlin, da ist, kann man die Schule ja gleich ganz zu machen und auf jeglichen Unterricht verzichten.