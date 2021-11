Brandenburg: Aktionstag im Grenzgebiet

Jede Woche strömen mehr und mehr illegale Ausländer über Weißrussland und dann durch Polen kommend über die “deutsch/polnische” Grenze in unsere Heimat. Allein seit Jahresanfang waren es im Grenzgebiet über 8.000 registrierte illegale Einreisen. Unsere Partei “Der III. Weg” erfuhr von diesem Zustand erstmalig von Anwohnern im Grenzgebiet zu Guben und organisierte daraufhin einen “Grenzgang”, um sich selbst ein Bild der Lage zu verschaffen.

Anwohner berichteten von vermehrten Einbrüchen und Begegnungen mit Gruppen vermeintlich illegal eingereister Ausländer, die durch die Gegend streiften. Dass hier etwas dran ist, zeigten zahlreiche Fundstücke nahe der Grenze in Form von entsorgten Flugtickets, Pässen und “Fluchtutensilien” wie wetterfeste Kleidung, Zelte und Schlafsack. Unsere öffentliche Ankündigung zum Grenzgang sorgte dann weltweit für Aufmerksamkeit, weil in diesem Staat eben nicht sein kann, was nicht sein darf. Der Souverän verschafft sich mit eigenen Augen Klarheit im Grenzgebiet, um Zustände, wie wir sie 2015 erlebten frühzeitig zu erkennen und dieses Mal entsprechend Druck auf die Herrschenden ausüben zu können. Ein Großeinsatz der Polizei im Raum Guben verhinderte für viele diese Möglichkeit, änderte aber nichts daran, dass die gesamte Problematik an der Aussengrenze der BRD ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt wurde. Allein diese Entwicklung machte die geplante Aktion zum Erfolg.

Am vergangenen Wochenende waren nun etliche Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” im gesamten brandenburgischen Grenzgebiet unterwegs und verteilten fast 25.000 aktuelle Infoschriften zum Thema illegale Grenzgebiete. Aktiv waren unsere selbstlosen Aktivisten in Forst, Guben, Eisenhüttenstadt, Frankfurt/Oder und in einzelnen Grenzdörfern. Die zahlreichen Gespräche mit den Anwohnern bestätigten unser Handeln und unsere Aufklärung vor Ort. Natürlich wurden auch zahlreiche Grenzabschnitte besucht.

Werde auch Du aktiv. Es geht um Deine Heimat, wir haben nur die eine.