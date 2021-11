Brandenburg: Baumpflanzaktion in der Prignitz

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg” und ihre Familien trafen sich am letzten Oktoberwochenende, um gemeinsam Bäume zu pflanzen. Die Natur ist uns wichtig und gerade unseren Kindern kann man gar nicht früh genug den positiven Bezug zur heimatlichen Flora vermitteln. Bei besten Wetter und in malerischer Landschaft wurden so an einem Tag in gemeinschaftlicher Leistung 50 Kopfweiden gepflanzt, die schon im nächsten Jahr ausschlagen werden .

Vor allem die Kinder hatten Freude daran, etwas Bleibendes zu schaffen und wir Älteren erfreuten uns an den glücklichen Gesichtern unserer Nachkommenschaft. Natur und Heimatschutz sind zwei wichtige Bestandteile unserer Weltanschauung, die eine entsprechende Aufmerksamkeit unserer Gemeinschaft benötigen. Mit einem guten Gefühl, herrlichen Gesprächen und einem gemeinsamen Essen endete ein gelungener Tag im Kreise gleichgesinnter Familien.