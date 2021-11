Brüssel vs. Warschau: EU-Diktatur oder souveräne Staaten?

Der ehemalige Premierminister Luxemburgs, Jean-Claude Juncker, beschrieb die Taktik auf dem verschlungenen Weg zum geplanten EU-Superstaat einmal wie folgt:

„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“

Die EU als Bundesstaat vs. einem Staatenbund souveräner Mitgliedsländer – dieser grundsätzliche Streit tobt gerade zwischen Brüssel und Warschau. In Polen ist man nämlich der Meinung, nach wie vor ein unabhängiger Staat zu sein, dessen Verfassungsorgane bei den Schicksalsfragen der Nation die oberste Instanz darstellen. So etwas hört die Kaste der Eurokraten nicht gerne. Geht es nach den Strippenziehern der zukünftigen „Vereinigten Staaten von Europa“, so handelt es sich bei den Mitgliedsländern um nichts anderes als Provinzen eines zentralistischen Überstaates mit der aktuellen Bezeichnung „Europäische Union“. Großbritannien hat die Machtfrage auf seine Art beantwortet und sich der Fremdbestimmung einer Brüsseler Zentralverwaltung verweigert. Eine Zentralverwaltung, die keine demokratische Legitimation hat und sich ein Parlament lediglich als Feigenblatt hält, das über keine wirkliche Entscheidungsgewalt verfügt.

Abhängige Gerichte und Parteibuch-Richter hüben wie drüben

Vorgeblich entzündet sich der Kampf gegen Polen daran, dass die EU-Verwaltung der polnischen Regierung vorwirft, politischen Einfluss auf die Gerichte nehmen zu wollen. Konkreter Anlass war eine anstehende Neubesetzung des polnischen Verfassungsgerichts, dem „Trybunał Konstytucyjny“ (TK) im Jahr 2015. Das TK ist in seinen Aufgaben vergleichbar mit dem Bundesverfassungsgericht. Es hat u.a. zu prüfen, ob die vom Parlament verabschiedeten Gesetze verfassungsgemäß sind. Weiterhin ist es die oberste Instanz bei Konflikten zwischen den Verfassungsorganen. Das TK verfügt über 15 Richter, die vom Parlament für jeweils neun Jahre gewählt werden. Um ihre linke Mehrheit im TK langfristig zu sichern, beschloss die damalige linke Regierung im Eiltempo ein Gesetz, mit dem sie sich ermächtigte, vor dem Regierungswechsel zu den Konservativen alle offenen Richterposten neu zu besetzen. Zwischenzeitlich jedoch war das Präsidentenamt von einem Konservativen übernommen worden – und der weigerte sich, die derart gewählten Richter zu vereidigen.

In der BRD liegen die Verhältnisse nur unwesentlich anders: Hier werden die 16 Verfassungsrichter je zur Hälfte mit jeweiliger Zweidrittelmehrheit vom Bundestag und vom Bundesrat auf eine Amtszeit von zwölf Jahren gewählt und vom Bundespräsidenten in das Amt berufen. Damit steht der Anspruch der politischen Neutralität auch hierzulande nur auf dem Papier. Die Berufung des Wirtschaftsanwalts und treuen CDU-Parteisoldaten Stephan Harbarth zum Verfassungsgerichtspräsidenten mag als Hinweis genügen.

Nationales Recht gegen EU-Recht

Am 7. Oktober 2021 stellte das TK nun fest, dass der von Brüssel geforderte Vorrang des EU-Rechts vor dem polnischen Verfassungsrecht zweifelhaft sei und warf damit die eingangs erwähnte Frage auf, wer denn nun innerhalb der EU das Sagen hat.

Jean Asselborn, luxemburgischer Außenbeauftragter, forderte umgehend großmäulig den Stopp jeglichen Geldtransfers nach Polen und jammerte, hier werde „die Grundidee der europäischen Integration“ zerstört.

Ins gleiche Horn stieß die SPD-Politikerin und Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley. Mit dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichtshofs habe sich die polnische Regierung aus der europäischen Rechtsgemeinschaft verabschiedet, sagte Barley, um im gleichen Atemzug die übrigen Schmuddelkinder der EU miteinzubeziehen. Polen und auch Ungarn arbeiteten bereits seit Jahren daran, “unser Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verändern”.

Budapest und Warschau begnügten sich nicht damit, in ihren eigenen Ländern die Unabhängigkeit der Justiz abzuschaffen, sondern wollten das in die gesamte Europäische Union übertragen. Dies gelte neuerdings auch für Slowenien. Der slowenischen Regierungschef Janez Jansa hatte unlängst ein Bild auf Twitter geteilt, auf dem der umstrittene US-Milliardär George Soros in der Mitte eines Netzes mehrerer EU-Abgeordneter abgebildet ist. Dies seien „Soros-Marionetten im EU-Parlament“, stand dabei.

Demokrat ist nur, wer sich dem EU-Machtapparat unterwirft

Bisher weisen die Polen die Brüsseler Anmaßungen vehement zurück. Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki (PiS) erklärte, Warschau werde sich mit allen Mitteln verteidigen, wenn die EU einen “dritten Weltkrieg” vom Zaun brechen sollte, indem sie die Corona-Hilfen für sein Land zurückhalte. Die Kommission verstoße gegen EU-Recht, indem sie die Hilfszahlungen für sein Land weder genehmige, noch ablehne. Sein Land sei bereit, auf das Geld zu warten. „Je später wir es bekommen, desto größer ist der Beweis für diese diskriminierende Behandlung und die diktat-ähnliche Vorgehensweise der EU-Kommission.“

Die weitere Entwicklung bleibt spannend. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Polen nun zur Zahlung eines Zwangsgeldes in Höhe von einer Million Euro pro Tag verurteilt. Der Machtkampf zwischen der EU und Polen geht damit in die nächste Runde.

Unabhängig vom konkreten Anlaß und dem weiteren Verlauf bleibt die grundsätzliche Frage bestehen: Gelingt den Eurokraten der weitere Ausbau ihrer allmächtigen, nicht demokratisch legitimierten Maschine, unter deren Gewalt die Verfassungen der Mitgliedsländer zu Altpapier werden – oder bestehen die Völker auf einem freiwilligen Zusammenschluss souveräner Nationalstaaten, die der EU im Zweifel auch wieder den Rücken zukehren können?

Die Zeit drängt, denn über „Resettlement“ und „Diversity-Politik“ werden die Nationalidentitäten der europäischen Völker mit jedem Tag ein Stück mehr eingeschmolzen, auf dass der identitätslose und provinzielle EU-Weltbürger entstehe. Wer Europa wirklich liebt, kann die EU nur hassen.