Corona: Kampf dem System! Werde auch Du aktiv!

Das Jahr 2021 begann mit der größten Impfkampagne aller Zeiten. Ein in kürzester Zeit entwickelter mRNA-Impfstoff, dessen Wirkungen und Risiken vollkommen unkalkulierbar sind und der zum ersten Mal überhaupt in dieser Form zum Einsatz kam, wurde auf schnellstem Wege an Milliarden von Menschen gegen eine Krankheit verimpft, deren Sterblichkeitsrate bei nicht mehr als 0,4% liegt. Die Presse jubelte über den Ende 2020 begonnenen Impfstart und ließ dabei alle Kritiker verstummen, die vor dem Einsatz eines kaum ausreichend getesteten Impfstoffes warnten.

Einige Ärzte, die sich eine Kritik am größten bisher dagewesenen Impf-Experiment erlauben, warnen vor schlimmen langfristigen Folgen, wie einer möglichen Unfruchtbarkeit oder Entzündungen des Rückenmarks, wie sie bei einer britischen Impf-Probandin im Herbst 2020 aufgetreten sind. Tatsächlich sickerten im Frühjahr 2021 Informationen einer japanischen Zulassungsbehörde über Tierversuchsdaten durch, die eine gefährliche Konzentration von mRNA-Partikeln der Impfstoffe von Pfizer und BioNTech in verschiedenen Organen und vor allem in weiblichen Eierstöcken belegten. Derweil dürfen sich die Chefs der Pharmakonzerne auf Kosten der durchzuimpfenden Bevölkerung über sprudelnde Gewinne freuen. BioNTech war im Oktober 2020, nur ein Jahr nach dem Börsengang, rund 20 Milliarden Dollar wert und damit drei- bis viermal so viel wie Lufthansa und Commerzbank. Doch unsere Volksgesundheit ist kein Spekulationsobjekt! Die Massenimpfungen müssen gestoppt werden!

Hände weg von unseren Kindern!

Obwohl das Corona-Virus für die Altersgruppe von Kindern und Jugendlichen praktisch ungefährlich ist – das „Ärzteblatt“ sprach im April 2021 von insgesamt gerade einmal elf (!) validierten Covid-19-Todesfällen bei unter 20-Jährigen, davon acht mit Vorerkrankungen – drängen ignorante und verantwortungslose Politiker ohne jegliche Expertise auf die Massenimpfung von Kindern.

Ungeimpfte, die um die eigene und der ihrer Kinder Gesundheit besorgt sind und kein Versuchsobjekt der Impf-Lobby sein möchten, werden immer mehr durch den sozialen Druck der Impfkampagne, wie zum Beispiel die Zwangsmaßnahme 3G am Arbeitsplatz, zum Einknicken gebracht. Obwohl angeblich nie eine Impfpflicht kommen sollte, wurde nun genau das für Beschäftigte in Pflegeheimen und Gesundheitseinrichtungen beschlossen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis eine Impfpflicht auf weitere Berufe ausgedehnt wird, und am Ende, wie in Österreich geplant, eine generelle Pflicht besteht.

Das Corona-Regime will uns dazu zwingen, die Spritze bereitwillig mit allen ihren Folgen zu akzeptieren! Unsere Bürger- und Freiheitsrechte sind aber unverhandelbar und dürfen niemals mit dem Preis unserer Gesundheit zu bezahlen sein!

Die Partei „Der III.Weg“ fordert daher: