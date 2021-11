Das „Bürgergeld“: Mehr Geld für Arbeitslose

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP gehen in die Feinabstimmungen. Ein Kernthema ist dabei das sogenannte „Bürgergeld“. SPD und Grüne wollen Hartz IV abschaffen. Das Bürgergeld soll ein neues Grundeinkommen für die bisherigen Hartz IV-Empfänger darstellen. Verhandlungssache ist dabei vor allem die Höhe der neuen Arbeitslosenunterstützung. Angesichts steigender Energie- und Lebensmittelpreise soll die Erhöhung jedoch kräftig ausfallen. Sanktionen für Hartz IV Empfänger, die ihren Auflagen nicht nachkommen, sollen entfallen. Damit könnten arbeitswillige Deutsche und Sozialschmarotzer noch deutlicher gleichgesetzt werden.

Hartz IV vor der Abschaffung?

Es könnte zunächst einmal ein kleiner Lichtblick angesichts der düsteren Zukunftsaussichten mit Blick auf die kommende Ampel-Koalition sein. Hartz IV soll abgeschafft werden! Schon lange stand die von einer SPD-Regierung eingeführte Arbeitslosenunterstützung in der Kritik. Dabei muss Hartz IV von zwei unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet werden: Auf der einen Seite manifestierte die Hartz IV-Gesetzgebung im wohlhabenden Deutschland massive Armut. Man denke hierbei besonders an Personengruppen wie Alleinerziehende oder auch ältere Personen, die sich schwertun, auf dem Arbeitsmarkt integriert zu werden. Wer beispielsweise Medikamente nehmen muss, kommt oft mit seinem Geld nicht über die Runden.

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch genügend Personen, häufig Ausländer, die von Hartz IV nicht nur gut, sondern zu gut leben können. So machen beispielsweise Clans auf diversen Wegen Geld, kassieren aber nebenbei noch Hartz IV ab. Auch Asylforderer leben gerne von Hartz IV, weil ihnen nebenbei noch ganz andere Hilfen zu Gute kommen, die der deutsche Sozialhilfeempfänger nicht erhält. Somit sind sowohl die These von der asozialen Hartz IV-Gesetzgebung, wie auch die Gegenthese von der sozialen Hängematte in Deutschland, zutreffend.

Noch unter der scheidenden Regierung war eine Erhöhung des Hartz IV-Regelsatzes um 3 Euro von jetzt 446 Euro auf 449 Euro ab Januar 2022 geplant. Diese Mini-Erhöhung wurde zu recht von Sozialverbänden als blanker Hohn abgetan. Die steigenden Energiepreise, aber auch die steigenden Lebensmittelpreise machen es für sozial schwache Deutsche schon jetzt schwer, über die Runden zu kommen. Es ist absehbar, dass die Schlangen vor den Tafeln wieder länger werden und die Armut in Deutschland wieder anwächst. Sozialverbände raten daher zu einer deutlichen Erhöhung der Arbeitslosenhilfe auf 600 Euro.

Das sind Zahlen, wie sie auch in den Kreisen der SPD und Grünen zu hören sein dürften. Öffentlich äußert sich jedoch kaum jemand zu konkreten Zahlen. Einzig die neue Grünen-Vorsitzende Sarah-Lee Heinrich sagte: „Was die Höhe angeht, gibt es ja schon einige Berechnungen, aber unter 600 Euro für Erwachsene wird es sicher nicht liegen.“ Dabei möchte man wohl den Koalitionspartner FDP nicht verprellen.

Denn natürlich würde das „Bürgergeld“, so der Name der neuen Arbeitslosenunterstützung, auch eine deutliche Mehrbelastung für das Steuersäckel bedeuten. Die Sozialhilfe zählt zu den sogenannten konsumtiven Ausgaben, also Ausgaben, die im Gegensatz zu Investitionen in Infrastrukturen regelmäßig anfallen. Hier kann mit einem zweistelligen Milliardenbetrag gerechnet werden. Geld, das möglicherweise an anderer Stelle beispielsweise bei der ebenfalls geplanten Kindergrundsicherung fehlen könnte. Die normalerweise Steuerzahler-freundliche FDP könnte übrigens einknicken. Denn wenn das Existenzminimum, was über das neue Bürgergeld definiert wäre, angehoben wird, steigt automatisch auch der Steuerfreibetrag für alle Steuerzahler. Das Existenzminimum darf nämlich nicht besteuert werden.

Wer bislang Mitwirkungspflichten beim Jobcenter nicht nachkommt, muss mit Sanktionen rechnen. Dies bedeutet in der Praxis eine Kürzung der Bezüge. Auch diese Regelung soll fallen. Dennoch soll die „Mitwirkungspflicht“ der Arbeitslosen auf dem Papier aufrecht erhalten werden. Die Grünen möchten beispielsweise in den Jobcentern zu einer „neuen Kultur auf Augenhöhe“ kommen, wie es der Sozialpolitiker Sven Lehmann formulierte. Wenn Sanktionsmöglichkeiten entfallen, dürfte sich wohl auch die letzte „Mitwirkungspflicht“ in der Praxis verflüchtigen.

Soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen

Beim Bürgergeld wird somit nur die eine Schwachstelle der Hartz IV-Regelungen berücksichtigt. Menschen, die mit wenig auskommen müssen, erhalten mehr Geld. Davon profitieren natürlich auch unverschuldet in Not geratene Deutsche. Ob das neue Bürgergeld ausreichen wird, um die Folgen der Inflation aufzufangen, wird sich zeigen.

Doch auf der anderen Seite führt die neue Regelung natürlich zu einer Gleichsetzung von arbeitswilligen Deutschen und asozialen Schmarotzern. Denn die Abschaffung jeglicher Sanktionen gegen Personen, die ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkommen, freut natürlich das Klientel, das schon mit Hartz IV sehr gut leben konnte. So lässt sich der deutsche Sozialstaat noch bequemer ausbeuten!

SPD und Grüne blenden nur allzu gerne aus, dass zu einer Gemeinschaft nicht nur das Nehmen, sondern auch das Geben gehört. Die Partei „Der III. Weg“ setzt sich daher neben dem Recht auf Arbeit auch explizit für eine Pflicht zur Arbeit ein. Ziel des Staates muss es sein, nach Möglichkeit eine Vollbeschäftigung zu erreichen. Daher müssen auch Anreize geschaffen werden, um Menschen zur praktischen Arbeit zu bewegen. Es kann nicht sein, dass sich Menschen in die soziale Hängematte legen können und so den Sozialstaat schamlos ausnutzen.