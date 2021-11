„Das System ist gefährlicher als Corona!“ – Aufklärung im Rostocker Thünen-Viertel

Auflösung von Grenzen, Standortverlagerungen, irrwitzige und krisenanfällige Lieferketten: Die von Menschenhand gemachte Globalisierung mit ihrer „Freizügigkeit“ für Arbeitssklaven, Waren und Kapital hat einen Grund, und der heißt Profit für einige Wenige.

Eine entgrenzte Welt bedeutet dabei aber auch: freie Fahrt für Seuchen und andere Gefahren. Die aktuelle Pandemie hat zudem gezeigt, dass in den vergangenen Jahrzehnten die eigene Medikamenten-Herstellung zugunsten meist asiatischer Produzenten vernachlässigt worden ist.

Dem letztlich menschen- und völkerverachtenden Freihandelssystem setzt “Der III. Weg” das Konzept der raumgebundenen Volkswirtschaft entgegen, in der die Ökonomie dem Volke dient. Geschlossene Grenzen und Schutzzölle behüten Volk und Wirtschaft vor dem massenhaften Einfall von „Geflüchteten“ und Billigwaren, die zu Sklavenbedingungen hergestellt worden sind.

Informations-Kampagne über geplanten Moschee-Neubau fortgesetzt

Über diese Zusammenhänge wurden die Bewohner des schmucken Thünen-Viertels, einem Teil des Hansa-Viertels, informiert. Unterdessen setzten die Aktivisten des III. Weges auch die Aufklärungsarbeit über den geplanten Moschee-Neubau fort. In den Straßen, die an das gleichfalls im Hansa-Viertel gelegene Ostseestadion grenzen, fanden Hunderte Flugblätter den Weg in die Briefkästen.

Der Islamische Bund (IB) plant in der angrenzenden Südstadt eine Moschee zu errichten. Als nationalrevolutionäre Kraft erteilt die Partei “Der III. Weg” sämtlichen expansiven, imperialistischen Bestrebungen eine Absage, mögen sie nun in Form des Hegemonialstrebens der USA oder Israels, als „Demokratie-Export“ oder auch als Islam daherkommen.