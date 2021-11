Diskriminierung und nie endender Impfzwang: BRD-Herrschende wollen totale Impfdiktatur

Ausgerechnet in dem System, das sich mehrheitlich für eine Gesellschaft stark machen will, in der alles, was Menschenantlitz trägt, die gleichen Rechte und Freiheiten genießen soll, wird nun ein Apartheidssystem etabliert, das es in solch einer absurden Form noch nie auf deutschem Boden gegeben hat. Ungeimpfte, deren Bedenken über die Unversehrtheit ihres Körpers sie von der experimentellen Corona-Impfung abhält, sollen nun endgültig zu Ausgestoßenen der Gesellschaft erklärt werden. Noch-Bundeskanzlerin Merkel hat, kurz vor ihrem Abdanken, nun angekündigt, dass Einschränkungen für Ungeimpfte noch über das 2G-Modell hinaus in Planung sind.

Bereits in Sachsen, wo Merkels CDU-Lakai Michael Kretschmer als Ministerpräsident regiert, wurde das 2G-Modell ab dieser Woche flächendeckend in die Tat umgesetzt und hat in zahlreichen Bereichen des öffentlichen Lebens eine Zweiklassen-Gesellschaft zwischen privilegierten Geimpfen und ungeimpften Parias geschaffen. Dabei hat das Vorhaben der Impfextremisten in der Regierung jedoch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Merkel und SPD-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sollen nach Informationen von „ntv“ sogar tägliche Tests von Ungeimpften am Arbeitsplatz in Erwägung gezogen haben, um diese zur Impfung zu zwingen.

Noch immer gilt rund ein Drittel der BRD-Bevölkerung als nicht oder nicht vollständig gegen Corona geimpft. Darüber hinaus ruft der homosexuelle Impfprediger Spahn bereits jetzt schon zur sogenannten „Booster“-Impfung, einer Auffrischungsimpfung für alle Geimpften auf, obwohl die Impfkampagne gerade einmal vor einem halben Jahr richtig ins Rollen kam. Für diese wirbt auch die Ständige Impfkommission „Stiko“, die anfangs noch zögerlich bei der Vergabe einer Impfempfehlung für Jugendliche war, mittlerweile aber selbst zu den treibenden Kräften der Impfpropaganda zählt.

Obwohl es sich angesichts der sich derzeitig weiter im Steigen begriffenen Inzidenz deutlich abzeichnet, dass die Zweifachimpfung gegen Corona kaum Wirkung gezeigt hat, werden die Herrschenden weiterhin nicht müde, an ihrer jeglicher Vernunft Hohn sprechenden Impfkampagne fest zu halten. So musste Merkels Bundeskanzleramtschef Helge Braun (CDU) einräumen, dass die Impfungen nach sechs Monaten ihre Wirkung verlören und nur eine „Booster“-Impfung einen Schutz vor sogenannten „Impfdurchbrüchen“ gewähren könne. Bereits jetzt bestehe knapp die Hälfte aller Corona-Patienten in den Krankenhäusern aus geimpften Personen. Vor allem die sogenannten „Risikogruppen“ der über-70-Jährigen sind angesprochen, sich schnellstmöglich ihre dritte Impfdosis abzuholen. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die Ärzteverbände plädieren für das „Boostern“ bis zum Sanktnimmerleinstag, denn es ist höchst fragwürdig, dass die experimentellen Impfpräparate auch in ihrer dritten und vierten Verabreichung einen dauerhaften, endgültigen Schutz gegen das Corona-Virus bieten werden.

Beim Gipfel der Gesundheitsminister der Länder hatte sich Spahn explizit dafür ausgesprochen, dass sechs Monate nach der letzten Impfung eine weitere Auffrischungsimpfung möglich sein soll. Vorbild für die BRD-Regierenden scheint dabei wohl die „Impfnation“ Israel zu sein, die bereits im August ihren doppelt durchgeimpften Bürgern sämtliche Privilegien in Form des „Grünen Passes“ entzog, um ihnen eine „Booster“-Impfung zur Wiedererlangung derselben aufzuzwingen. Noch gilt man in der BRD mit dem Erhalt einer doppelten Dosis der zugelassenen Impfstoffe von BioNTech/Pfizer, Moderna oder AstraZeneca als „vollständig geimpft“, doch ob dies noch lange so bleibt, kann angesichts der Aufrufe etablierter Politiker zum „Boostern“ nur bezweifelt werden.

Auch in der BRD wird man, ähnlich wie in Israel, mit einer Impfdiktatur auf Lebenszeit rechnen müssen, wenn der Impfterror nicht vorher gestoppt werden sollte. Es ist an der Zeit, dass wir uns unsere Freiheit zur Selbstbestimmung über unsere Gesundheit zurück holen!