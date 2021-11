“Ehre den Helden!” – Volkstrauertag im Burgenland

Am gestrigen Tage sind Nationalrevolutionäre unserer Partei “Der III. Weg” in der Region “Burgenlandkreis” an mehreren Denkmälern zu Ehren unserer toten Soldaten zusammengekommen und haben unserer tapferen Helden gedacht.

Die Aktivisten stellten Kerzen auf, legten Blumen nieder und erinnerten an jene, die starben, damit Deutschland leben kann.

Unseren Vorvätern gebührt Ruhm und Ehre und im Jahre 2021 ist das Aufrechterhalten des Gedenkens ein kämpferischer Akt entgegen dem Zeitgeist. Dort, wo deutsche Herzen schlagen, bleibt der Opfer- und Heldenmut unserer Ahnen unvergessen.